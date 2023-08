Kogelgaten in auto in het Limburgse Beek

In de nacht van zaterdag 29 juli op zondag 30 juli zijn knallen gehoord in de omgeving van de Langweide in Beek.

Later op die ochtend heeft de eigenaar van een auto enkele kogelgaten in zijn voertuig gezien. De politie heeft in de omgeving van dit voertuig hulzen gevonden. Deze zijn veiliggesteld voor verder onderzoek door de Forensische Opsporing. Ook is een buurtonderzoek uitgevoerd. De politie heeft de zaak verder in onderzoek.