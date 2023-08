Er wordt fors meer gevlogen

In het tweede kwartaal van 2023 reisden bijna 19 miljoen luchtvaartpassagiers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens van nationaal belang. Dat is 9,3 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Ook waren er 3,8 procent meer vluchten in het handelsverkeer. De hoeveelheid vervoerde vracht was met 347 duizend ton in het tweede kwartaal 8,7 procent lager dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Op Amsterdam Airport Schiphol vonden 115 duizend vluchten plaats in het tweede kwartaal van 2023, een toename van 5,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022. Er waren bijna 16,4 miljoen passagiers in deze periode, 10,1 procent meer dan een jaar eerder. Op Eindhoven Airport, Nederlands tweede luchthaven als het gaat om passagiersvervoer, reisden 1,9 miljoen passagiers, 6,0 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2023. Op Maastricht Aachen Airport was het aantal vluchten en het aantal vervoerde passagiers lager, respectievelijk 76,7 en 67,0 procent. Dit kwam door de renovatie van de landingsbaan, waardoor er van 8 mei 2023 tot en met 30 juni 2023 geen luchtvaartverkeer mogelijk was.

Vrijwel alle luchtvracht in het tweede kwartaal via Schiphol

Het vrachtvervoer door de lucht van en naar Nederland gaat normaal voor ongeveer 90 procent via Amsterdam Airport Schiphol. De overige 10 procent wordt op Maastricht Aachen Airport afgehandeld. Door de tijdelijke sluiting van Maastricht Aachen werd in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 99 procent van de 347 duizend ton luchtvracht op Schiphol afgehandeld.

Meer vliegtuigstoelen bezet

Met het herstel van de luchtvaart neemt ook de bezettingsgraad op passagiersvluchten toe. In het tweede kwartaal van dit jaar waren gemiddeld 81 van elke 100 vliegtuigstoelen bezet. Dit is bijna gelijk aan het niveau van het tweede kwartaal van 2019, voor de coronapandemie, toen 82 op de 100 vliegtuigstoelen op passagiersvluchten bezet waren. Waar de bezettingsgraad in het tweede kwartaal van 2020 en 2021 respectievelijk 39 en 44 procent bedroeg, was dit in het tweede kwartaal van 2022 79 procent.

Schiphol ook in Europa belangrijke luchthaven

Niet alleen in Nederland is Amsterdam Airport Schiphol de belangrijkste luchthaven, ook binnen de Europese Unie is deze luchthaven belangrijk. In 2022 was Schiphol met 52,5 miljoen passagiers de tweede luchthaven binnen de EU. Alleen via Parijs Charles de Gaulle vlogen in 2022 meer passagiers: 57,5 miljoen.