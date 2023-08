Aanslag voorkomen: 17-jarige Rotterdammer onderweg met vuurwerkbom opgepakt

Dankzij een alerte getuige is vanmorgen in Dordrecht een 17-jarige Rotterdammer aangehouden die in het bezit was van een vuurwerkbom.

De getuige zag de in het zwart gehulde jongeman de afgelopen nacht onder verdachte omstandigheden meerdere keren in de buurt van het Bagijnhof lopen. Toen hij rond 06.00 uur zag dat de jongen een mondmasker had opgedaan, belde hij de politie. Die fouilleerde de verdachte en trof in zijn jas een vuurwerkbom aan. De jongen werd daarop aangehouden. Dankzij deze alerte getuige is mogelijk een aanslag voorkomen.