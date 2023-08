Taxichauffeur komt goed weg bij omgevallen boom op de Parmentierweg in Eindhoven

Een taxichauffeur is woensdagmiddag goed weggekomen toen een grote boom omviel op de plek waar hij zijn voertuig wilde keren op de Parmentierweg in Eindhoven.

Ingesloten

Door het voorval raakte hij ingesloten in een doodlopend stuk van deze weg. De brandweer kwam ter plaatse om de boom kort te zagen maar dat bleek een flinke klus. De boom blokkeerde een deel van de rijbaan, maar ook een fietspad.

Boom in stukken gezaagd

Een lantaarnpaal liep ook de nodige schade op. De weg is volledig dicht voor het verkeer. De brandweer zaagt de boom in stukken, die stukken worden door anderen in de berm gelegd. Tijdens de werkzaamheden kregen de brandweerlieden een flinke bui op hun dak.