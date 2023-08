Rechercheonderzoek naar explosie bij woning in Diemen

De recherche van de politie in Amsterdam is een onderzoek gestart naar een explosie bij een woning aan het Van Markenplantsoen in Diemen in de nacht van woensdag op donderdag. Dit meldt de politie donderdag.

Opzettelijke explosie

'De explosie, die zeer vermoedelijk met opzet is veroorzaakt, vond rond 02.10 uur plaats, waarna er brand ontstond. Niemand raakte gewond maar er was wel sprake van een levensgevaarlijke situatie', aldus de politie.

Brand

Rond 02.10 uur werd de meldkamer gealarmeerd dat er zojuist een explosie had plaatsgevonden bij een woning aan het Van Markenplantsoen en dat er sprake was van brand. De hulpdiensten gingen direct naar de locatie. De brandweer heeft de brand bestreden en de bewoners van meerdere woningen moesten enige tijd hun woning verlaten.

Onderzoek

Vanuit de politie zijn de Teamleider Explosieven Verkenning en forensische opsporing na het blussen van de brand gestart met een onderzoek. Ook is met diverse getuigen gesproken en doen rechercheurs onderzoek naar camerabeelden in de omgeving. De explosie is zeer vermoedelijk met opzet veroorzaakt. Wie hiervoor verantwoordelijk is of zijn wordt onderzocht. Hierbij is de hulp van het publiek uiterst belangrijk.