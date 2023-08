Vrouw (23) neergestoken in Hema in Wormer, 21-jarige verdachte had winkelverbod

Wormer In Wormer is donderdagmiddag rond 16.00 uur een 23-jarige vrouw uit Wormer zwaargewond geraakt bij een steekincident in een HEMA-filiaal in de Faunastraat. Dit meldt de politie vrijdag.

Verdachte (21) aangehouden 'Vrijwel direct kon er een 21-jarige vrouw uit Wormer als verdachte worden aangehouden. Het slachtoffer is een werkneemster van de winkel', aldus de politie.

De hulpdiensten hebben onmiddellijk eerste hulp verleend aan het slachtoffer. Ook het mobiel medisch team (traumahelikopter) is ingezet. Winkelverbod verdachte De verdachte had een winkelverbod voor deze winkel en kort voor het incident was de politie al ter plaatse geweest om te assisteren bij de toepassing van dit winkelverbod. Kort daarna heeft helaas het steekincident plaatsgevonden. De agenten waren nog in de buurt en konden direct eerste hulp verlenen en de verdachte aanhouden.