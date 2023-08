Nederland schort directe samenwerking met overheid Niger op

Financiële bijdragen

'Het gaat om steun aan programma’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en veiligheid die via de centrale overheid lopen. Het gaat bijvoorbeeld om een bijdrage (ruim € 6 miljoen) aan een gezondheidsproject en een programma om het gevangeniswezen te versterken (bijna € 4 miljoen). Ook de steun aan de training van mobiele grensbewakers (€ 5 miljoen), als onderdeel van de civiele EU-missie EUCAP Sahel Niger, wordt voorlopig opgeschort', aldus het ministerie.

Onderzoek

Wel onderzoekt het kabinet welke andere programma’s eventueel kunnen doorgaan die niet via de centrale overheid lopen, maar via de Verenigde Naties, andere internationale organisaties en lokale partners om de bevolking te ondersteunen.

Werkbezoek

Minister Schreinemacher was begin dit jaar samen met staatssecretaris Van der Burg van Justitie en Veiligheid in Niger. Tijdens dat werkbezoek maakten ze afspraken met de overheid over nauwere samenwerking om irreguliere migratie in het land tegen te gaan, de bescherming van migranten te bevorderen, de grensbewaking te verbeteren en mensensmokkel te bestrijden. De uitwerking van dat migratiepartnerschap wordt gepauzeerd in afwachting van de verdere ontwikkelingen in Niger.