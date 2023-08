Politiebikers weten na achtervolging motordief aan te houden in Zandvoort

In de nacht van vrijdag op zaterdag zag een politieman surveillerend op de fiets in Zandvoort op de Lorentzstraat een motorfietser rijden. 'De motor maakte een luid brullend geluid, de motor reed opvallend hoog in toerental. Hij zag ook dat de motorfietser geen helm droeg. Plots hoorde jij een harde klap en zag dat de motorfietser ten val was gekomen', zo meldt de politie zaterdag.

Achtervolging door politiebikers

Hij fietste op de motorfietser en de plat liggende motor af en zag vervolgens dat de man weer op de motor stapte, deze startte en wegreed. De politieman zette op zijn mountainbike de achtervolging op de motor in. Via de Thomsonstraat raakte hij het zicht op de motorrijder kwijt in de Celsiusstraat. Wel kon hij zijn collega's via de portofoon in kennis stellen van het incident.

Motorrijder lopend in woonwijk

Zijn collega stond met zijn fiets dwars op de Celsiusstraat. De motorrijder reed om hem heen en ook deze politieman op de fiets zette de achtervolging in. Desondanks raakte de motor uit het zicht. Hierop werd op de fiets de wijk uitgekamd. Even later zagen zij de betreffende motorrijder lopen op de Kamerlingh Onnesstraat. De motorfiets stond daar in de onmiddellijke omgeving geparkeerd.

Gestolen

Bij onderzoek bleek de motorfiets van diefstal afkomstig. Deze was gestolen uit een garagebox aan het Burgemeester van Fenemaplein in Zandvoort. De benadeelde ging aangifte van diefstal doen, de verdachte, een 43-jarige man uit Zandvoort, is aangehouden.