Schiet- en steekincident in shoarmazaak in Ridderkerk

In de nacht van zaterdag op zondag is vlak na middernacht rond 00.10 uur een ruzie geweest in een horecagelegenheid aan de Ringdijk in Ridderkerk waarbij is geschoten en gestoken. Dit meldt de politie zondag.

Twee lichtgewonden

'Een 18-jarige raakte (licht)gewond door het schieten. Een 45-jarige had een lichte verwonding door een mes', aldus de politie. Vermoedelijk zijn twee anderen, mogelijk gewond, gevlucht en niet meer aangetroffen. De politie doet onderzoek en is op zoek naar het gevluchte tweetal.

Shoarmazaak

Rond 00.10 uur kwamen de 18- en 45-jarige de shoarmazaak binnen. Er ontstond direct een conflict tussen hen en vermoedelijk twee andere mannen. Daarbij werd over en weer gestoken. Het tweetal dat al in de zaak was, bleek ook een vuurwapen te hebben waarmee werd geschoten in de voet van de 18-jarige.

Tweetal gevlucht

Daarna rende het tweetal weg. De 18- en 45-jarige mannen uit Ridderkerk bleven gewond achter. Zij werden naar het ziekenhuis overgebracht waar zij later in de nacht ook werden aangehouden voor hun rol in dit incident. De politie doet onderzoek en zoekt de personen die gevlucht zijn. Naast dat zij verantwoordelijk zijn voor hun deel van het geweld, is één van hen mogelijk ook gewond door het steken.