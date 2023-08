Motorrijder (28) overleden na aanrijding

Op de Opstalweg in Naaldwijk is donderdagmiddag een motorrijder overleden. 'Het gaat om een 28-jarige man uit Naaldwijk', zo meldt de politie vrijdag.

Op auto gebotst

Het ongeluk vond omstreeks 16.10 uur plaats. De motorrijder reed op de Opstalweg in de richting van de kruising met het Boomgaardspad. 'Een getuige zag de motorrijder met hoge snelheid op een auto botsen, waarna hij hard ten val kwam', aldus de politie.

Reanimatie gestart

Omstanders hebben direct eerste hulp verleend en zijn gestart met reanimeren en dit is vervolgens overgenomen door hulpverleners, maar dit mocht helaas niet meer baten. De motorrijder overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Geen andere auto betrokken

Aanvankelijk werd gedacht dat er nog een andere auto bij de aanrijding betrokken zou zijn waarvan de bestuurder was doorgereden. Onderzoek heeft later uitgewezen dat dit niet het geval was. De man die hiervoor was aangehouden, mocht daarom weer naar huis.