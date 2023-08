Amsterdam geniet van 'dubbel' Prinsengrachtconcert

Zaterdag wordt in Amsterdam het Prinsengrachtconcert gehouden. In de middag gaat het om het Kinderprinsengrachtconcert waarin vele jonge talenten samen schitteren met Nederlandse popartiesten. Dit jaar is het de beurt aan de talenten Jisse Kuipers, Sanne Lam en Yuewen Yin. Soy Kroon presenteert het concert.