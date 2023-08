Flinke schade na nachtelijke explosie bij woning in Dordrecht

In de nacht van dinsdag op woensdag ontplofte in Dordrecht bij een woning aan de Fregatstraat een zwaar explosief. 'Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Een 21-jarige man uit Schiedam is na een korte achtervolging aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid', zo meldt de politie woensdag.

Flinke rookpluim

Even voor 03.30 uur was het raak. Na de explosie was een flinke rookpluim te zien, waarna de enorme schade goed zichtbaar was. Gelukkig raakten de bewoners niet gewond. Zij zijn buiten door hulpverleners opgevangen.

Aanhouding na achtervolging

'Direct na de explosie startten agenten een onderzoek in de omgeving. Daarbij wilden ze de bestuurder van een auto controleren. Die ging er vandoor en na een korte achtervolging werd de man tot stoppen gedwongen in Ridderkerk. De 21-jarige Schiedammer is aangehouden en zit vast', aldus de politie.