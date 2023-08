Lichaam van man in Wilhelminakanaal gevonden in Best, politie houdt rekening met misdrijf

Best In het Wilhelminakanaal in het Brabantse Best is woensdagavond het lichaam van een overleden persoon gevonden. 'Het gaat om een man', zo maakte een woordvoerder bij de politie bekend.

Grootschalig onderzoek 'Door de omstandigheden waaronder het slachtoffer werd aangetroffen houden we ernstig rekening met een misdrijf. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dit inderdaad het geval is. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is dan ook opgestart om deze zaak te onderzoeken', aldus de politie. Getuigen horen en buurtonderzoek De recherche hoort getuigen en doet buurtonderzoek. Ook kijken zij of er (beveiligings-) camera’s in de buurt hangen waarvan de beelden mogelijk kunnen helpen om meer duidelijkheid te krijgen over deze zaak. Forensische Opsporing Specialisten van de Forensische Opsporing richten hun onderzoek op bruikbare sporen. Het forensisch sporenonderzoek gaat donderdag dan ook nog verder.