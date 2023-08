Drie aanhoudingen na onderzoek naar versnijdingspand

De politie heeft woensdag 23 augustus drie mannen aangehouden die aanwezig waren in een versnijdingspand aan de Willebrordusstraat in Rotterdam. In het pand werden ook twee vuurwapens en een handelshoeveelheid verdovende middelen aangetroffen. Deze zijn inbeslaggenomen. De politie doet verder onderzoek. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.