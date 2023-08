Gewonde en aanhoudingen bij steekincident

Het was vrijdag op zaterdagnacht rond 1.00 uur dat er in een woning een ruzie ontstond binnen de relationele sfeer. Hierbij is er gestoken met een mes. Een 20-jarige man uit Rotterdam raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meerdere mensen aanwezig bij het incident. De politie die meteen een onderzoek startte, hield drie mensen aan; twee vrouwen, van 21 en 52 en een man van 43 jaar. Allemaal woonachtig in Rotterdam. Er wordt onderzocht wie welke rol precies heeft gehad.