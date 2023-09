Keerschot verwijderen stuw Grave blijkt lastiger dan gedacht

Ander juk buitenwerking

Een andere juk was door de werkzaamheden buiten werking. Er lag een bouwkuip, die bouwkuip is in het gat gezogen. Gelukkig werd er op dat moment niet aan de jukken gewerkt en is niemand gewond geraakt. Het incident gebeurde rond 7.50 uur.

Sterke stroming Maas

De aannemer probeert de bouwkuip weer op zijn plek te krijgen, dat is een ingewikkelde klus in combinatie met de sterke stroming op de Maas.

Stremming Maas vanwege waterdaling

Er is sprake van een waterstandsdaling tussen Sambeek en Grave. De Maas is preventief gestremd om eventuele problemen voor scheepvaart te voorkomen. De Keersluis Heumen is dicht om effecten op het Maas-Waalkanaal en de aftakkingen te voorkomen.

Update 19.00 uur

'Samen met de aannemer proberen we de komende uren het verplaatste keerschot te verwijderen. Dat doen we met behulp van een drijvende bok en een sleepboot. Ondertussen is een kraanschip onderweg naar Grave om -indien nodig- mee te helpen. Als dit lukt, dan kunnen we de jukken 7 en 8 waarschijnlijk terugplaatsen. Daarmee is de stuw dan weer in bedrijf en loopt er geen water meer uit het stuwpand', zo laat Rijkswatertsaat vrijdagavond in een update weten.

Update 20.45 uur

'Het keerschot verwijderen blijkt lastiger dan gedacht. Het keerschot haakt onder water voor een deel nog vast aan de jukken, dit bemoeilijkt de werkzaamheden in combinatie met de sterke stroming. Op dit moment wordt geprobeerd het keerschot door de stuw heen te halen. Ook is een kraanschip onderweg om het keerschot los te trekken', zo heeft Rijkswaterstaat zojuist in een update laten weten.