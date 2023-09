Fietsers haken met wielen in elkaar in Son en Breugel, vrouw gewond

Zaterdagmiddag rond 15.15 uur heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden op Rooijseweg in Son en Breugel.

Wielen in elkaar

Ter plaats zijn twee fietsers met de wielen in elkaar gekomen waardoor een van de twee fietsers hard ten val is gekomen. De vrouw is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie sloot de weg ter hoogte van het ongeval af en regelde het verkeer. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Bijenlaan