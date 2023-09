Zieke werknemer heeft liever niet dat baas op bezoek komt

Is een werknemer ziek dan wil deze wel graag aandacht van zijn of haar baas. Maar de zieke heeft liever niet dat de baas op bezoek komt. Zeker 70% van de werknemers denkt negatief of neutraal over een bezoekje aan huis. Dit blijkt uit een onderzoek naar ziekmeldgedrag van werknemers in opdracht van Acture en uitgevoerd door No Ties, onder 1.235 respondenten van 18 jaar en ouder.

Een opvallende 32% van de Nederlandse werkenden geeft aan geen ziekmelding te maken uit vrees om hun collega's in de steek te laten. Als mensen zich ziekmelden dan doet een derde van de werkende Nederlanders door even een appje te sturen naar zijn of haar leidinggevende. Ondanks deze hedendaagse methode (video)belt nog steeds 71% met de werkgever als er niet gewerkt kan worden. Wel is het zo dat 33% van de werknemers zich door de mogelijkheid van thuiswerken minder vaak ziekmeldt en gewoon doorwerkt bij ziekteverschijnselen.

Uit het onderzoek van No Ties blijkt dat 84% van de gevraagde werknemers het belangrijk vindt dat werkgevers zich actief inzetten om ziekteverzuim te voorkomen en bovendien ervoor moeten zorgen dat zieke werknemers weer kunnen werken. Bovendien moeten collega’s geïnformeerd worden (74%). De leidinggevende moet regelmatig contact opnemen met de zieke werknemer. Maar dat kent ook wel weer z’n grenzen. De leidinggevende moet niet op bezoek komen. Zeker 70% van de werkenden denkt negatief of neutraal over een bezoekje aan huis.