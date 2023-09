Politie maakt einde aan illegaal muziekfeest

De politie heeft vannacht, zondag 10 september 2023, omstreeks 02.00 uur met inzet van de Mobiele Eenheid een eind gemaakt aan een illegaal muziekfeest in een natuurgebied aan de Gemaalweg in Sint-Maartensdijk. De actie volgde nadat de feestgangers hadden aangegeven dat ze het ‘feestje’ niet vrijwillig beëindigden. Er zijn twee aanhoudingen verricht. De geluidsinstallatie is in beslag genomen.

Afgelopen nacht kwamen meerdere geluidsoverlastmeldingen binnen van een party die gaande zou zijn aan de Gemaalweg. Agenten die ter plaatse poolshoogte namen zagen dat er inderdaad een feest met luide muziek plaats vond. Ook was er een vuur gemaakt. Er waren circa 60 bezoekers waarvan een flink deel onder invloed leek van alcohol en/of drugs. Een man die optrad als woordvoerder vertelde de dienders dat ze geen zin hadden om te stoppen.

Optreden

Hierop is door de politieleiding in samenspraak met burgemeester Sijbers van Tholen besloten op te treden. Met de Mobiele Eenheid en enkele hondengeleiders werd een linie gevormd waarna de feestvierders achter de geluidsinstallatie gedreven werden. De installatie werd in beslag genomen en het vuur werd door de brandweer geblust. Er werd nog een korte charge uitgevoerd omdat enkele bezoekers stenen uit de grond probeerden te halen. Een 37-jarige man uit Bergen op Zoom werd aangehouden ter zake belediging en het verstoren van de openbare orde. Nadat het vuur uit was en de geluidsinstallatie was afgevoerd zijn alle politie-eenheden terug getrokken.

Onder invloed

Een van de betrokkenen die het niet eens was met de politieactie ging met zijn auto voor een ME-bus rijden. Hij werd aangehouden ter zake rijden onder invloed van drugs. Uit de speekseltest kwam het gebruik van amfetamine naar voren. Een arts heeft twee buisjes bloed afgenomen om de mate van drugsgebruik vast te stellen.