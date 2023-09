Burgemeester maak zich grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen

Voor de politie tot de aanhouding van actievoerders op de snelweg overging, hebben zij voor zover mogelijk eerst de kinderen en hun eventuele begeleiders uit de groep gehaald, zodat deze tijdig de kans kregen te vertrekken. Desondanks bevonden zich onder de aangehouden personen nog vier minderjarigen.

Burgemeester Van Zanen

‘Met deze negende poging om een ontwrichtende blokkade op te werpen voor de inwoners van Den Haag, wordt het demonstratierecht wederom met voeten getreden. Ik ga niet over de doelen die men nastreeft, maar maak mij grote zorgen over de ontwrichtende acties die voor de komende werkdagen zijn aangekondigd’, stelt burgemeester Jan van Zanen in zijn verklaring na afloop.