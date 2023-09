Man (41) voor Haagse portiekwoning neergeschoten, verdachte (18) aangehouden

Woensdagmiddag werd op de Laan van Wateringseveld in Den Haag een 41-jarige man uit Den Haag neergeschoten. 'Later op de avond is een 18-jarige Hagenaar als verdachte aangehouden', zo meldt de politie.

Plotseling beschoten

'Het 41-jarige slachtoffer stond rond 17.30 uur voor een portiekwoning op de Laan van Wateringsveld toen hij plotseling door een man werd beschoten. De verdachte vluchtte vervolgens op een zwarte scooter', aldus de politie.

Slachtoffer buiten levensgevaar

De politie startte direct een onderzoek. Later op de avond kon een 18-jarige Hagenaar als verdachte worden aangehouden. Hij zit op dit moment vast en wordt gehoord. Het slachtoffer is voor de behandeling van zijn verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar. De politie komt graag in contact met mensen die iets gehoord of gezien hebben van het schietincident.

'Geen verband schietincident Orlandostraat'

Twee weken geleden vond er een dodelijk schietincident plaats aan de Orlandostraat, niet ver van de Laan van de Wateringseveld. De politie ziet geen verband met het schietincident van 13 september aan de Laan van Waterinsgeveld.