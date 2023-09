Cavalerie Ere-Escorte laat paarden wennen aan drukte en geluid

Tijdens de oefening op het stuk strand bij Scheveningen, ten zuiden van de pier, raakten de paarden vertrouwd met muziek en omgevingsgeluiden. Schoolkinderen, de Fanfare Bereden Wapens en militairen te voet bootsten het lawaai van het publiek en onverwachte geluiden na. Dierenartsen, hoefsmeden en vrijwilligers stonden klaar om ruiter en paard te ondersteunen.

Reservisten

In totaal ging het om 64 paard/ruiter combinaties. De meesten daarvan zijn van de Cavalerie. De ruiters zijn bijna allemaal reservisten. Zij oefenen samen met hun beroepscollega’s gedurende het jaar voor evenementen zoals Prinsjesdag en speciale gebeurtenissen rond het Koningshuis. De reservisten hebben in het dagelijkse leven uiteenlopende banen. Ze zijn bijvoorbeeld ondernemer, agrariër, leraar, bankmedewerker, manager of dierenarts.

De Koninklijke Marechaussee reed tijdens de oefening op het strand met de bereden Ere-Escorte. Op Prinsjesdag rijdt die vooraan in de stoet. De nieuwe commandant luitenant-generaal Annelore Roelofs draagt als Gouverneur der Residentie de verantwoording voor het militair ceremonieel tijdens Prinsjesdag.

De Cavalerie Ere-Escorte bereidde zich vorige week al voor op Prinsjesdag. Vandaag was de laatste oefendag. Het was de 55e gewenningsoefening sinds de Tweede Wereldoorlog.