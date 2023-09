Wat is crypto staking en wat zijn de risico’s?

Met het staken van cryptomunten kan je aantrekkelijke rendementen realiseren, maar er zijn ook wel enkele addertjes onder het gras. Cryptocurrency staking is uitgegroeid tot een populair fenomeen voor investeerders die een passief inkomen willen verdienen op hun digitale activa. Kort gezegd komt het er op neer dat je cryptomunten voor een bepaalde periode gaat vastzetten, waarna je een beloning zal ontvangen. De vergelijking met de rente zoals we die kennen uit de traditionele financiële wereld wordt dan ook vaak gemaakt, maar meestal wordt er geen rekening gehouden met de omvangrijke risico’s. In dit artikel zullen we de basis van staking uitleggen en de risico's belichten die investeerders in overweging moeten nemen voordat ze eraan beginnen.

Wat is Cryptocurrency Staking?

Staking is een proces waarbij cryptocurrency-houders hun munten 'vastzetten' in een wallet om te helpen bij het beveiligen van het netwerk en het verifiëren van transacties. In ruil daarvoor kunnen ze beloningen verdienen in de vorm van extra munten. Dit concept wordt gebruikt in Proof of Stake (PoS) blockchain-protocollen. Deze vorm van staking staat ook bekend als ‘on-chain staking’.

De term staking wordt echter ook gebruikt voor een andere praktijk, waarbij jouw cryptomunten worden uitgeleend aan andere partijen. Per saldo komt dit neer op het geven van een lening waarmee risicovolle activiteiten gefinancierd worden. Deze vorm van staking staat bekend als ‘off-chain staking’.

Omdat staking voor makkelijke passieve inkomsten zorgt, is het enorm populair geworden onder de crypto beleggers. Staking wordt ook aangeboden op verschillende Nederlandse platformen waar crypto kopen met iDEAL mogelijk is. Helaas begrijpen veel beleggers niet dat er ook veel risico’s verbonden zijn aan staking.

Risico's van Cryptocurrency Staking

• Geen terugbetaling: in het geval van off-chain staking kan het voorkomen dat het uitgeleende geld niet terugbetaald kan worden door de tegenpartij. De cryptomunten die je hebt vastgezet ben je dan misschien allemaal kwijt. Momenteel zijn er verschillende staking diensten die door dergelijke problemen de vastgezette cryptomunten niet kunnen terugbetalen aan hun klanten.

• Verlies van liquiditeit: Wanneer je jouw cryptomunten vastzet voor staking, zijn ze gedurende een bepaalde periode niet direct beschikbaar voor verkoop. Dit kan problematisch zijn als je snel toegang tot je fondsen nodig hebt, vooral tijdens volatiele marktomstandigheden.

• Technische complexiteit: Als je zelf wil staken op een eigen node, dan heb je kennis van zaken nodig. Staking vereist een goed begrip van de technische aspecten van het betreffende blockchain-protocol. Fouten kunnen leiden tot verlies van fondsen.

• Tegenpartij risico: wanneer je er voor kiest om niet zelf te staken op een eigen node, maar wel gebruik maakt van een exchange die een staking dienst heeft, dan loop je het risico dat de exchange in de problemen komt en de vastgezette coins niet kan terug betalen. Je moet goed nagaan in de voorwaarden dat de vastgezette coins geen eigendom worden van de exchange.

• Protocolrisico's: Elk blockchain-protocol heeft inherente risico's, zoals bugs of kwetsbaarheden. Als het protocol wordt aangetast, kunnen vastgezette coins in gevaar komen.

• Veranderingen in beloningen: De beloningen voor staking kunnen variëren op basis van factoren zoals netwerkdeelname en inflatie. Een hoge beloning vandaag kan snel veranderen, wat van invloed is op de winstgevendheid van staking.

• Koersrisico’s: je ontvangt beloningen in de vorm van nieuwe munten, maar wat ben je met een opbrengst van 8% als de koers van de token in kwestie ondertussen met 90% gedaald is?

• Beperkte garanties: In tegenstelling tot traditionele investeringen zijn er weinig wettelijke garanties of verzekeringen voor gestaakte fondsen. Als er iets misgaat, heb je mogelijk weinig juridische middelen om je te beschermen.

Conclusie

Hoewel cryptocurrency-staking vaak een aantrekkelijk rendement biedt, is het van cruciaal belang om je bewust te zijn van de potentiële risico's. Voordat je begint met staking, moet je grondig onderzoek doen naar hoe het rendement wordt gerealiseerd. Worden de coins uitgeleend of worden ze op een node vastgezet om een blockchain netwerk te beveiligen? In dat laatste geval is het belangrijk om dat specifieke blockchain-protocol, de beloningen en de mogelijke technische uitdagingen te onderzoeken. Het is ook raadzaam om slechts een zeer klein deel van je portfolio aan staking toe te wijzen en altijd rekening te houden met de inherente volatiliteit en onzekerheid van de cryptomarkt.