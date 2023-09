Meerdere politiemensen lichtgewond tijdens inzet Ajax - Olympique Marseille

Binnenstad beheersbaar en ordelijk

In de binnenstad verliep het donderdagmiddag beheersbaar en ordelijk. De forse aanwezigheid van de politie speelde hier echter wel een grote rol in, want er werden bij en in de buurt van supporters van Olympique Marseille diverse slag- en steekwapens aangetroffen. Zes personen werden hiervoor aangehouden en daarnaast werden ook zes personen aangehouden voor het overtreden van de algemene plaatselijke verordening.

Grimmig bij Johan Cruijff Arena

Bij de Johan Cruijff Arena is het korte tijd even grimmig wanneer een groep opgehouden supporters van Ajax aan de zuidzijde van het stadion gewelddadig wordt richting de Mobiele Eenheid (ME). Er wordt met onder meer stoelen en zwaar vuurwerk gegooid. Ook aan de noordzijde moet de ME een keer ingrijpen. Tijdens deze korte grimmige fase lopen meerdere collega’s verwondingen op, zoals brandwonden en gehoorschade. Een andere politieman wordt in het gezicht geslagen. Alle politiemensen hebben hun dienst afgemaakt waarna voor hen verdere passende medische en mentale nazorg is geregeld. Door de agenten is aangifte gedaan en de recherche doet onderzoek.

Aanhoudingen

In totaal zijn deze dag ruim 20 aanhoudingen verricht voor verschillende strafbare feiten en overtredingen. Dit aantal kan nog oplopen. Op dit moment doet de recherche onderzoek naar de personen die verantwoordelijk zijn voor het letsel bij de agenten.