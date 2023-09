Partij NSC van Omtzigt doet in alle kiesdistricten mee met 44 kandidaten

Totaal 44 kandidaten voor Tweede Kamer

Op 20 augustus 2023 hebben we een nieuwe politieke partij gestart: Nieuw Sociaal Contract. Vandaag zetten we een volgende stap en presenteren we met trots onze 44 kandidaten voor de Tweede Kamer. 'Met deze kandidatenlijst doet Nieuw Sociaal Contract in alle kiesdistricten in Nederland, inclusief de BES-eilanden, mee aan de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023', aldus Omtzigt.

Selectieprocedure

Met 2432 sollicitanten voor onze kandidatenlijst kan er gerust worden gesproken van een megaklus om een kandidatenlijst samen te stellen. Na een uitgebreide selectieprocedure zijn 44 kandidaten uitgenodigd voor de kandidatenlijst.

'Als bestuur zijn we erg blij met deze lijst vol fantastische kandidaten en gaan we met een goed gevoel de verkiezing tegemoet. Bij de selectie hebben we enerzijds gelet op de kennis en ervaring van de kandidaten en anderzijds dat de kandidaten gezamenlijk het verhaal van Nieuw Sociaal Contract vertellen. Tijdens de gesprekken op dat mensen verandering willen: beter bestuur voor Nederland, een andere verhouding tussen burgers en overheid en hier concrete ideeën voor hebben. De kandidaten worden betrokken bij de ontwikkeling ons verkiezingsprogramma', aldus Kilian Wawoe, bestuurslid Nieuw Sociaal Contract en verantwoordelijk voor de selectieprocedure.

Pieter Omtzigt lijsttrekker kandidatenlijst

'Ik ben ontzettend trots op deze lijst met fantastische kandidaten. Elke kandidaat heeft waardevolle ervaring en brengt een eigen verhaal. De afgelopen tijd hebben we uitvoerig met de kandidaten gesproken, dat waren leuke en inspirerende gesprekken. Het afgelopen weekend hebben we intensief met elkaar opgetrokken en is er een hechte groep ontstaan', aldus Omtzigt.