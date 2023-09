Opnieuw aanhoudingen voor plofkraken in Duitsland

In een groot gezamenlijk onderzoek van de Nederlandse en Duitse politie zijn woensdag 27 september vier personen aangehouden die worden verdacht van een serie plofkraken op geldautomaten in Duitsland.

De recherche van politie eenheid Midden-Nederland heeft het afgelopen jaar samen met de recherche Bayern en Baden-Württemberg onderzoek gedaan naar tientallen plofkraken op geldautomaten in die regio. Op basis hiervan hebben de Duitse autoriteiten een reeks aanhoudings- en doorzoekingsbevelen uitgevaardigd.Samen met de twaalf aanhoudingen begin dit jaar, komt het totaal aantal aanhoudingen in dit onderzoek op zestien. De vier aangehouden verdachten, in de leeftijden 25, 26, 29 en 30 jaar, komen uit Mijdrecht, Utrecht en Houten en zitten vast voor verhoor.

Doorzoekingen

Op negen locaties in Ter Aar, Mijdrecht, Utrecht, Houten en Brunssum (Limburg) is doorzoeking gedaan. Hierbij zijn onder andere geld, gsm’s, en zwaar vuurwerk in beslag genomen. Op een van deze locaties, in een woning aan de Boliviadreef, is een verdacht pakketje gevonden. Uit voorzorg is deze, en een aantal omliggende woningen, ontruimd. Later is door de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) vastgesteld dat er geen sprake was van explosief materiaal.