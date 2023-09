Drie doden bij schietpartijen in Rotterdam, 32-jarige verdachte aangehouden

Bij twee schietincidenten in Rotterdam zijn donderdagmiddag een 39-jarige vrouw en een 46-jarige man om het leven gekomen. De 14-jarige dochter van de omgekomen vrouw raakte bij het schietincident in een woning aan het Heiman Dullaertplein zwaargewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht waar zij donderdagavond ook aan haar verwondingen is overleden. De 46-jarige man raakte gewond bij een schietincident in het Erasmus MC en overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De politie hield rond 15.30 uur uur bij het Erasmus MC een 32-jarige man aan die verdacht wordt van beide schietincidenten. Dit meldt de driehoek Rotterdam donderdagavond.

Geschoten op twee locaties

In een pand aan de Heiman Dullaertplein in Rotterdam vond even voor 14.30 uur het eerste schietincident plaats waarbij de 39-jarige vrouw om het leven kwam. Haar 14-jarige dochter raakte gewond en zij werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht waar zij inde loop van de avond is overleden. Volgens RTV Rijnmond zouden in de woning waarin is geschoten een moeder met drie kinderen wonen. Na het schietincident heeft de 32-jarige verdachte brand gesticht in de woning.

Geschoten in leslokaal Erasmus MC

De dader van de schietpartij zou hierna zijn doorgereden naar het Erasmus MC. Hier drong de man binnen en schoot op de tweede etage van het gebouw in een leslokaal op een docent die gewond raakte. De docent is kort daarna aan zijn verwondingen overleden. Vervolgens is de 32-jarige verdachte naar een andere locatie in het Erasmus MC gegaan en heeft daar ook brand gesticht.

Verdachte (32) aangehouden

Rond 15.30 uur heeft de Dienst Speciale Interventies (DSI) een 32-jarige verdachte aangehouden onder het helideck van het Erasmus MC. Het gaat om een Rotterdamse student. De man had op dat moment een vuurwapen bij zich en hij droeg een kogelwerend vest. De 32-jarige verdachte zal worden gehoord over beide incidenten. De politie gaat er op basis van wat er nu bekend is vanuit dat de man alleen heeft gehandeld. Na doorzoekingen van een aantal locaties is het Erasmus MC weer vrijgegeven.

Persconferentie

Burgemeester Aboutaleb, de politie en de hoofd officiers van Justitie hebben om 18.45 uur op het stadhuis in Rotterdam een speciale persconferentie gegeven waarin bovenstaande informatie is gedeeld. Aboutaleb sprak van een 'gitzwarte dag'. Ook werd er bekendgemaakt dat de 32-jarige verdachte bekend was bij de politie vanwege een dierenmishandeling in 2021 waarvoor hij ook is veroordeeld. Het is op dit moment niet bekend of de verdachte in een zorgtraject liep.