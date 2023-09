Schiphol gaat aantal vluchten privéjets drastisch verlagen

Er is minder ruimte voor privévliegtuigen op Schiphol vanaf 31 maart 2024. Het aantal toegestane privévluchten wordt met circa 40% verlaagd. Dat staat in Schiphols capaciteitsdeclaratie, het officiële document met daarin de beschikbare capaciteit voor het zomerseizoen 2024. Dit heeft Schiphol vrijdag bekendgemaakt.

Maximaal 460.000 vluchten per jaar

'Daarin staat ook dat het totale aantal toegestane vluchten daalt, omdat per 31 maart 2024 de experimenteerregeling van de overheid in werking treedt. Deze regeling gaat uit van maximaal 460.000 vluchten per jaar', aldus Schiphol.

Experimenteerregeling overheid

In de capaciteitsdeclaratie die Schiphol vandaag officieel heeft vastgesteld, staat dat er in het zomerseizoen 2024 (31 maart t/m 26 oktober 2024) ruimte is voor maximaal 280.645 vluchten. Dat zijn er ongeveer 12.400 minder dan in de zomer van 2023. Dat komt omdat Schiphol rekening houdt met de maximaal 460.000 vluchten voor een totaal gebruiksjaar (zomer en winter). Dit is opgenomen in de experimenteerregeling van de overheid. Met deze regeling komt een einde aan het anticiperend handhaven.

Minder privévluchten

Als gevolg van de experimenteerregeling daalt ook het aandeel ‘kleinzakelijk verkeer’, waaronder het aantal toegestane privévluchten met circa 40%. Het nieuwe maximum aantal voor het gehele gebruiksjaar is 12.000 waarvan ruim 7.200 in het zomerseizoen. In het vorige gebruiksjaar is dat nog 17.000. Deze ontwikkeling past bij Schiphols streven voor een uiteindelijk totaalverbod op privévluchten van en naar Schiphol. Dit staat in het 8-punten plan van Schiphol, dat de luchthaven in april publiceerde. Naast een verbod op privéjets wil Schiphol ook een nachtsluiting en wil de luchthaven de meest lawaaiige vliegtuigen weren.

Weren lawaaiige vliegtuigen

In het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen trekt Schiphol haar ingezette beleid door. De luchthaven heeft nu ook in de capaciteitsdeclaratie voor het zomerseizoen 87 vliegtuigtypen opgenomen die niet langer welkom zijn op de luchthaven. Deze vliegtuigtypen vlogen al niet meer van en naar Schiphol en door het verbod in de capaciteitsdeclaratie is er nu de garantie dat ze ook niet meer terug komen.

Meest stille vliegtuigen stimuleren

Naast dit verbod had Schiphol ook al een stimulans in de havengelden om de meest stille vliegtuigen te gebruiken. Voor het gebruik van de meest lawaaiige en vervuilende toestellen betalen luchtvaartmaatschappijen vijf keer meer dan wanneer zij het meest stille en schone toestel gebruiken.