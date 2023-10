Test doorlaten hoge scheepvaart Haringvlietbrug

Begin oktober 2023 test Rijkswaterstaat of het mogelijk is om, voordat de benodigde CE-markering is verleend, incidenteel hoge scheepvaart door de Haringvlietbrug te laten. De test worden uitgevoerd na verschillende verzoeken uit de scheepvaartsector.

Om dit veilig te laten verlopen voor weg- en vaarwegverkeer treft Rijkswaterstaat een aantal veiligheidsmaatregelen.

CE-markering

Op 1 januari 2023 bereikte de Haringvlietbrug het einde van zijn technische levensduur en kon niet meer worden geopend voor de scheepvaart. Toen is de aannemer in de kelder van de brug gestart met de renovatie en vervanging van de bewegende delen van de brug. De afgelopen maanden is het bewegingswerk van de brug helemaal vernieuwd en is de klep van de brug vervangen.

Verder zijn nieuwe systemen voor bediening, besturing en bewaking van de brug geplaatst en uitgebreid getest. De brug gaat goed open en dicht en de verschillende technische systemen werken zoals verwacht. Er zijn nog enkele restpunten die worden opgelost.

De volgende stap in het openstellingsproces is het aanvragen van een CE-markering, een certificaat dat verklaart dat de machine van de brug voldoet aan alle veiligheids- en gezondheidseisen. Dit proces kan enige tijd duren. Met het certificaat kan de brug weer worden geopend voor de hoge scheepvaart.

Test met incidentele opening Haringvlietbrug

Vanuit de scheepsbouwsector heeft het projectteam het verzoek gekregen om na de testen alvast een paar schepen door te laten, zodat werkzaamheden die al sinds 1 januari 2023 stilliggen kunnen worden hervat. Met een aantal strikte veiligheidsmaatregelen is het begin oktober 2023 mogelijk om een schip door te laten.

Maatregelen

De afgelopen dagen zijn mensen gemobiliseerd om de passage van het schip mogelijk te maken. Bij de brug staan bedienaars klaar om de brug te openen en te sluiten. We zetten weginspecteurs in om het verkeer voor de brug te laten stoppen. Eerst wordt in beide richtingen 1 rijstrook op de A29 afgesloten. Daarna wordt met behulp van een auto het verkeer op de ander rijstrook stilgezet.

Al met al een grote en best spannende operatie. Het is sinds de start van de renovatie tenslotte de eerste keer dat hoge schepen weer door de brug kunnen varen. Als dit werkt, kijken we of later deze maand meer schepen op deze manier de brug kunnen passeren.