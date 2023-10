Camera’s in stallen voor gezonde hoeven

Onder andere door een stalcamerasysteem op basis van kunstmatige intelligentie, dat kreupelheid automatisch detecteert. Zo kunnen de onderzoekers – en later ook veehouders – hun dieren nog beter verzorgen.

Voor veehouders is het een lastig probleem: koeien die kreupel lopen. De dieren kunnen veel pijn hebben. Dat is ethisch niet wenselijk, en dieren met pijn produceren vaak ook minder melk. De kreupelheid is meestal een gevolg van problemen aan de hoeven (klauwen), die bijvoorbeeld door infecties kunnen ontstaan. Zo ligt de ziekte van Mortellaro – een ontsteking van de huid van de klauw – op de loer als dieren op natte en vieze stalvloeren lopen. De infectieziekte wordt veroorzaakt door bacteriën die via de omgeving van de ene koe aan de andere worden doorgegeven. Maar ook langdurig staan, bijvoorbeeld door oncomfortabele ligplaatsen of lange wachttijden voor het melken, kunnen klauwproblemen veroorzaken.

Om infecties en loopproblemen in een vroeg stadium te kunnen signaleren, hebben WUR-onderzoekers innovatiecentrum Dairy Campus uitgerust met camera’s en antennes.