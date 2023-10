Nader onderzoek plaats delict overleden man Grootebroek

In het onderzoek naar het overlijden van een 41-jarige man eind augustus vinden maandag 2 oktober vervolgonderzoeken plaats in Grootebroek. Het gaat om een pand aan de Zesstedenweg en de achterliggende sloot. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de zaak. Wat er exact is gebeurd rond het overlijden van de man wordt op dit moment onderzocht. Eerder werd een 40-jarige man aangehouden. Hij zit niet meer vast maar blijft wel verdachte in de zaak.

Op donderdag 31 augustus 2023 werd de politie omstreeks 11.00 uur geïnformeerd over een zwaargewonde man in een pand aan de Zesstedenweg in Grootebroek. De man, een 41-jarige man uit Enkhuizen, is zaterdag 2 september in het ziekenhuis te komen overlijden.

Aanhouding

Op zaterdag 2 september werd een 40-jarige man uit Bovenkarspel aangehouden. Hij zit sinds 5 september niet meer vast. Op basis van de huidige onderzoeksresultaten is besloten de man niet langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Onderzoek

Een Team Grootschalige Opsporing doet sinds 31 augustus intensief onderzoek naar het overlijden van de man. In het belang van het onderzoek kan de politite op dit moment geen nadere inhoudelijke mededelingen doen.