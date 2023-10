Coffeeshop Amsteldijk overvallen

Zondagavond 1 oktober overvallen twee mannen een coffeeshop aan de Amsteldijk in Amsterdam. Terwijl de ene overvaller een medewerker bedreigt met een vuurwapen, doet de ander een greep uit de kassa.

Vervolgens gaat het duo ervandoor. De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met mensen die mogelijk getuige zijn geweest, bijvoorbeeld van de vluchtende verdachten.

De twee overvallers komen rond 21.15 uur de coffeeshop binnenlopen. Vrijwel direct richt één van de twee een vuurwapen op de medewerker achter de kassa en zegt de ander dat de kassa opengemaakt moet worden. Ondanks de schrik, lukt het de medewerker dat te doen en hierop doet een van de overvallers een greep uit de kassa. Nadat de buit binnen is, slaan de twee op de vlucht. Getuigen zien dat ze de Amsteldijk op rennen en vervolgens de Berlagebrug over in de richting van het Amstelstation.