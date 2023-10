Nieuw Geneeskundig Commando zorgt voor meer verband in de keten

Defensie is een nieuw commando rijker. Op de Legerplaats Ermelo was woensdag 4 oktober de oprichtingsceremonie van het Geneeskundig Commando. Dit voert vanaf nu de regie over de volledige grondgebonden operationele gezondheidszorgketen.

Actueel thema

Het opvangen, behandelen en afvoeren van grote aantallen gewonden is door de oorlog in Oekraïne een actueel thema. Met het Geneeskundig Commando komt de landmacht tegemoet aan de lang gekoesterde wens om de hele operationele gezondheidszorgketen te versterken. De oprichting mag dan ook worden gezien als een belangrijke stap op de weg naar verbetering.

Extra personeel geworven

Naast het oprichten van het Geneeskundig Commando wordt er geïnvesteerd in de keten. Er wordt extra personeel geworven, want er is sprake van een tekort. Ook staan investeringen in nieuw materieel op de planning. Deze ontwikkelingen samen dragen bij aan het verbeteren van de gehele operationele gezondheidszorg.

Symbolische overdracht

'Er komt letterlijk en figuurlijk weer meer verband in de keten', zei Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen dan ook bij de oprichtingsceremonie. Hij droeg vervolgens symbolisch de eenheidsvlag over aan kolonel Henry Bloemendal. Die is daarmee de eerste commandant.

'Bouwen gaat nu pas beginnen'

Volgens Wijnen is met deze oprichting de basis gelegd, 'maar het daadwerkelijke bouwen gaat nu pas beginnen. Als geneeskundige professionals en als toegewijde militairen zijn jullie diegenen die zorgen voor gewonden. Daarmee leveren jullie een essentiële bijdrage aan een warfighting capable mindset. Iedere militair moet namelijk kunnen vertrouwen op geneeskundige zorg; zeker als de dreiging groter is.'