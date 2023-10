CBS: Grootste reële loonstijging van deze eeuw in 3e kwartaal

Inflatiepercentage

'Het inflatiepercentage voor het derde kwartaal wordt volgende week bekend. Op basis van de maandcijfers over juli en augustus en de snelle raming voor september, zal dat rond de 2,6 liggen', aldus het CBS.

Sector overheid grootste loonstijging

In het derde kwartaal stegen de cao-lonen inclusief bijzondere beloningen het meest bij de sector overheid (6,8 procent). In de sectoren particuliere bedrijven en gesubsidieerde instellingen was de ontwikkeling achtereenvolgens 6,1 en 5,3 procent.

Cao-loonstijging in onderwijs 8,9 procent

Op het niveau van bedrijfstakken stegen de lonen in het derde kwartaal het meest in het onderwijs, namelijk met 8,9 procent. In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed was de loonstijging met 2,5 procent het laagst. In hetzelfde kwartaal van vorig jaar was de loonstijging in het onderwijs met 7,0 procent ook het hoogst. De inmiddels definitief geworden cao voortgezet onderwijs is nog niet opgenomen in deze cijfers.