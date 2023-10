Zes verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij schietincident Assen

Meerdere mensen bellen op woensdag 4 oktober omstreeks 17:40 uur 112. Zij hebben schoten gehoord op de Maria in Campislaan in Assen. Hulpdiensten die op de melding af gaan treffen een zwaargewonde man op de grond aan. Hulpverlening wordt gestart en de politie begint gelijk een onderzoek. Er zijn zes verdachten aangehouden.

Het slachtoffer is een 24-jarige man uit Assen. Nadat agenten en ambulancepersoneel eerste hulp hebben verleend, is hij in kritieke toestand in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Conflict meerdere personen

Agenten horen van getuigen dat er voorafgaand aan het schietincident een conflict heeft plaatsgevonden waarbij meerdere personen betrokken zijn. In de omgeving gaan meerdere politie-eenheden op zoek naar de betrokken personen.

Zes aanhoudingen

Politieonderzoek leidt diezelfde avond tot de aanhouding van vier verdachten in de omgeving van de Maasstraat (twee mannen van 21 uit Assen, een 27-jarige man uit Assen en een 19-jarige man uit Arnhem). In de Schultestraat wordt een vijfde verdachte aangehouden. Deze verdachte is een 28-jarige man uit Assen. Op donderdag 5 oktober is ook een 20-jarige man uit Assen aangehouden. Alle verdachten zitten vast en worden gehoord over hun rol bij het conflict en het schietincident. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Op verschillende locaties in Assen zijn vervoersmiddelen (twee auto’s en twee fietsen) in beslag genomen voor onderzoek.