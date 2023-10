Man na melding steekincident overleden, andere man gewond aangehouden

Woensdagavond 11 oktober rond 21.30 kreeg de politie in Zutphen meerdere meldingen van een steekincident in de omgeving van de Gerard Doustraat. 'Ter plaatse werden in de buurt op twee verschillende locaties twee gewonde mannen aangetroffen. Aan beiden is direct hulp verleend', zo meldt de politie donderdag.

Overleden

'Eén van de mannen is later die avond overleden. De andere man is gewond overgebracht naar het ziekenhuis en aldaar ook formeel aangehouden', aldus de politie.

Onderzoek

De precieze toedracht van het incident dat heeft plaatsgevonden wordt onderzocht. Daarvoor is er ter plaatse die avond en nacht sporenonderzoek verricht. Daarnaast wordt buurtonderzoek gedaan in de wijk, om in contact te komen met mogelijke getuigen en te onderzoeken of er bruikbare camerabeelden zijn.