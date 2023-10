CBS: In september 1.800 mensen meer overleden dan verwacht

In het derde kwartaal van 2023 overleden 37.600 mensen. 'Dit zijn er 1.800 (5 procent) meer dan verwacht. In één week van augustus en alle weken van september was er oversterfte, onder Wlz-zorggebruikers en ouderen', zo meldt het CBS vrijdag op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Oversterfte in derde kwartaal onder Wlz-zorggebruikers

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, was in het derde kwartaal bijna 1.500 (11 procent) hoger dan verwacht. In twee weken van augustus en alle weken van september was er oversterfte (week 33 en 34 en week 36 tot en met 39).

Overige bevolking

Onder de overige bevolking was het aantal overledenen in het derde kwartaal bijna 300 (1 procent) hoger. Bij deze groep lag de sterfte iedere week rond of net boven de verwachting, maar was er geen oversterfte. In september is er wel een toename in het aantal overledenen onder de overige bevolking te zien.

Sterfte vooral onder 65- tot 80-jarigen hoger dan verwacht

In het derde kwartaal overleden ongeveer 750 (4 procent) meer 80-plussers dan verwacht voor die periode. In bijna alle weken was de sterfte hoger dan verwacht. In week 36 tot en met 38 was er sprake van oversterfte. Onder 65- tot 80-jarigen overleden in het derde kwartaal bijna 900 (8 procent) mensen meer dan verwacht. In bijna de helft van de weken in deze periode was er net sprake van oversterfte. Bij mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in het derde kwartaal ruim 150 (3 procent) meer dan de verwachte sterfte voor die periode. In deze leeftijdsgroep was er in week 32 en 39 oversterfte.