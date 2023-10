Scootmobiel en auto botsen in Stadskanaal

Op de Nautilusweg in Stadskanaal vond dinsdagochtend rond 11.00 uur een ongeval plaats waarbij de bestuurder van een scootmobiel gewond raakte.

De bestuurder van de scootmobiel zou geen voorrang hebben verleend aan een personenwagen en een aanrijding was het gevolg.

In eerste instantie is de bestuurder van de scootmobiel nagekeken door ambulancepersoneel en is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.