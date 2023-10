Lex Gielen: “Politiek moet zich hard maken voor de mkb’er”

“Het is een spannende tijd voor het kleine en middelgrote bedrijf,” aldus Lex Gielen. “De aankomende verkiezingen zullen een wezenlijke rol spelen in de toekomst van de mkb-sector. Mkb’ers zijn jarenlang achtergesteld. En ook de plannen die nu klaarliggen raken ondernemers van alle kanten. Neem de verhoging van het minimumloon, opnieuw een maatregel die het mkb verder in het nauw drijft.”

‘De optelsom van maatregelen die voortvloeien uit de Algemene Politieke Beschouwingen zijn schadelijk voor mkb-ondernemers…’ is te lezen in een landelijk persbericht van VNO-NCW en MKB Noord. ‘De maatregelen werken door in onze hele economie en tasten zowel de investeringsbereidheid als ons verdienvermogen aan…op een moment waarin grote investeringen in verduurzaming en innovatie noodzakelijk zijn en de investeringen als gevolg van economische tegenwind al teruglopen…’ vervolgt het bericht. We vroegen Lex Gielen, ondernemer en oprichter van Capilex, een bedrijf dat ondernemers een alternatieve manier van financiering biedt, hoe hij kijkt naar deze ontwikkelingen.

Non-bancaire financiering

“Daarnaast leiden de voorgestelde lastenverzwaringen voor banken tot hogere kosten voor kapitaal, hetgeen weer effect heeft op het investeringsklimaat. En ondernemers lopen nu al regelmatig tegen een muur als het gaat om financieringsmogelijkheden,” stelt Lex Gielen. “De verschuiving naar non-bancaire financiering is dan ook een rechtstreeks gevolg van de terughoudendheid van traditionele banken als het gaat om het verstrekken van leningen aan mkb-ondernemingen. Deze houding heeft mkb-bedrijven gedwongen om elders naar financiering te zoeken. Hieruit ontstond dan ook het idee voor mijn bedrijf Capilex.”

Frustrerend proces

Lex Gielen: “We wilden een concept creëren, waarin we de Nederlandse ondernemer tegemoetkomen. Met mijn ervaring in de financiële sector, was de keuze voor een financieringsbedrijf dan ook snel gemaakt. Bij Capilex kunnen ondernemers de overwaarde van hun huis inzetten als onderpand voor een lening. We bieden dus een financieringsmogelijkheid aan waar banken en andere overheidsinstellingen haperen. Niet alleen in de acceptatie van aanvragen, maar ook in de afhandeling ervan. Wij kunnen ondernemers binnen een dag een voorstel doen, en vaak al binnen een week het leenbedrag uitkeren,” stelt Lex Gielen. “Bij een bank kan het zomaar maanden duren voor een lening wordt goedgekeurd, dan wel afgewezen. Een ontzettend frustrerend proces als je vooruit wil en in je onderneming wil investeren. Het betekent ook dat kansen blijven liggen, broodnodige innovaties niet tot leven komen, banen niet worden gecreëerd. Het verdienmodel van Nederland staat hierdoor onder druk.”

Naar de stembus

“En hoewel we er trots op zijn dat we deze ondernemers een alternatieve oplossing kunnen bieden, is het natuurlijk niet de bedoeling dat de overheid haar verantwoordelijkheid ten opzichte van deze groep laat liggen,” aldus Lex Gielen. “Met de verkiezingen voor de deur, kunnen ondernemers hun stem weer laten horen, maar het vertrouwen in de politiek is op dit moment laag. Laten we hopen dat men in Den Haag luistert naar VNO-NCW en MKB Nederland die stelt dat de plannen zoals ze er nu liggen slecht uitpakken voor de bedrijvigheid en de bestaanszekerheid in Nederland. En hoewel wij graag zoveel mogelijk ondernemers verder helpen met het verstrekken van een lening; uiteindelijk zijn we allemaal gebaat bij een overheid die zich hard maakt voor een gezond ondernemersklimaat.”