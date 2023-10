Man overleden bij verkeersongeval in Limburgse Ysselsteyn, vrouw zwaargewond

Bij een eenzijdig verkeersongeval op de Paardekopweg in het Limburgse Ysselsteyn is vrijdagmiddag een man om het leven gekomen. Een vrouw die naast de man in de auto zat raakte zwaargewond. Dit meldt de politie vrijdag.