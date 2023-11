Tata Steel schrapt 800 banen in IJmuiden, FNV ontsteld

'Staalmarkt al enige tijd om zwaar weer'

'De staalmarkt verkeert al enige tijd in zwaar weer. Om nu én in de toekomst structureel concurrerend en winstgevend te blijven, neemt Tata Steel Nederland forse maatregelen, waaronder een vermindering van 800 arbeidsplaatsen in IJmuiden', zo meldt Tata Steel maandagmiddag. Bij Tata Steel in IJmuiden werken ruim 9.000 mensen. Het bedrijfsterrein is 750 hectare groot en ligt in de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

'Moeilijk besluit'

'Ondanks alle inspanningen van Tata Steel om haar marktpositie te verbeteren en kosten te verminderen, is er meer nodig en moet het bedrijf ook de personeelskosten verder naar beneden brengen. De vermindering van het aantal arbeidsplaatsen is een moeilijk besluit, dat grote persoonlijke impact kan hebben op medewerkers en hun families', aldus Tata Steel.

Voornamelijk management-, staf- en ondersteunende functies

De banenreductie raakt naar verwachting ongeveer 500 eigen Tata Steel-medewerkers. Het gaat met name om mensen in management-, staf- en ondersteunende functies. Er wordt nadrukkelijk niet ingegrepen in de vijfploegendienst. Gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten en het bedrijf zal met de vakbonden in gesprek gaan over een sociaal plan. De overige 300 arbeidsplaatsen die verdwijnen, betreft het werk van inhuurkrachten en het niet invullen van vacatures die niet direct aan de productie gerelateerd zijn.

Reactie vakbond FNV

'FNV Tata Steel maakt zich ernstig zorgen over het voornemen van Tata Steel om 800 arbeidsplaatsen te schrappen vanwege ‘zorgwekkende resultaten’, zoals het bedrijf dit vanmiddag bekend maakte', zo meldt de FNV maandagmiddag.

Zorgwekkende resultaten

FNV Tata Steel bestuurder Cihan Lacin: ‘Tijdens het overleg vanmiddag heeft het staalbedrijf ons de laatste financiële stand van zaken getoond en mede op basis van de zorgwekkende resultaten, met tientallen miljoenen euro’s verlies per maand, meent de directie dat er een grote reorganisatie dient plaats te vinden, met name bij management-, staf- en ondersteunende functies. Er wordt gesproken over het verdwijnen van circa 800 arbeidsplaatsen. Het betreft een combinatie van bezette arbeidsplaatsen, niet ingevulde vacatures, uitzendkrachten, zzp’ers én het outsourcen van werk naar het buitenland/ andere bedrijven.’

Werkgelegenheidspact staat centraal

Lacin: ‘Wat de directie van het staalbedrijf voor het gemak echter lijkt te vergeten, is het feit dat we als FNV Tata Steel een werkgelegenheidspact (werkzekerheidsgarantie) hebben dat loopt tot minimaal 1 oktober 2026! Dit werkgelegenheidspact is voor ons leidend en zal dan ook centraal staan in de gesprekken die ongetwijfeld zullen volgen na deze schokkende mededeling van vandaag’, aldus de FNV.