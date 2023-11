Bijna 6.000 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

Tijdens twee verschillende controles heeft de Douane in de havens van Rotterdam in totaal 1.566 kilo cocaïne onderschept.

550 kilo

Op 2 november vond de Douane 550 kilo, op 12 november werd een partij van 1.016 kilo onderschept. De totale straatwaarde van de drugs is meer dan 117 miljoen euro. In een container bovenop grote containerzakken magnesiumoxide trof de Douane een partij van 550 kilo cocaïne aan. De container was afkomstig uit Brazilië en had als eindbestemming een bedrijf in Oostenrijk.

1.016 kilo

Op 12 november vond de Douane 1.016 kilo cocaïne in een container met tweedehands auto’s. De balen met drugs lagen bovenop vier auto’s. De container was vanuit Amerika via Panama aangekomen in Rotterdam. De auto’s waren onderweg naar een bedrijf in Litouwen. Zowel het bedrijf in Oostenrijk als het bedrijf in Litouwen heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.