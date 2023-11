Grootste partij cocaïne ooit in Zeeland onderschept, 3.279 kg

De Douane heeft dinsdagavond in de haven van Vlissingen de grootste partij cocaïne tot dusver dit jaar onderschept.

Straatwaarde van 246 miljoen euro

'Het gaat om 3279 pakketten met een straatwaarde van circa 246 miljoen euro', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Bananen uit Ecuador

'De pakketten zijn gevonden tussen een lading bananen afkomstig uit Ecuador. Deze waren bestemd voor een bedrijf in Nederland dat er vermoedelijk niets mee te maken heeft', aldus het OM.

Verscherpt toezicht in havengebied

Vanwege de vondst was er vannacht gedurende de operatie verscherpt toezicht in het havengebied van de Douane, de Zeehavenpolitie en de Koninklijke Marechaussee. Zij hebben een ondersteunende rol gespeeld in het bewaken en beveiligen en hebben woensdagochtend, tijdens de afronding van het onderzoek, nog extra toezicht gehouden.

Partij vernietigd

De verdovende middelen zijn dezelfde avond nog opgehaald en vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand van de Douane. De Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie nemen de zaak verder in onderzoek.