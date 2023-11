Corbulotunnel en N434 bij Leiden gaan open op 5 juli 2024

'Slagbomen op 5 juli 2024 open'

'Alle partijen die nodig zijn voor de openstelling, zoals de aannemer Comol5, Rijkswaterstaat, de veiligheidsregio, de hulpdiensten, de verkeerscentrale en de gemeenten zijn erop gericht om op 5 juli 2024 de slagbomen te kunnen openen. Dan rijden de eerste auto’s over de nieuwe provinciale weg en door de Corbulotunnel', zo meldt de provincie Zuid-Holland woensdag.

2,5 kilometer lange Corbulotunnel

Dit deel van de RijnlandRoute bestaat uit een circa 2,5 kilometer lange tunnel onder Voorschoten en een verdiepte ligging van ongeveer 1,4 kilometer ten westen van Leiden. De N434 sluit met twee nieuwe knooppunten aan op de bestaande rijkswegen A4 en A44. De nieuwe weg is een snelle verbinding tussen de twee snelwegen waar jaarlijks circa achttien miljoen voertuigen gebruik van gaan maken.

Belangrijke stappen

Voordat het zover is, moet er nog een aantal belangrijke stappen worden gezet. Onlangs is het uitgebreide testprogramma in de tunnel gestart. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers van verschillende organisaties, zoals de verkeerscentrale in Rhoon, de brandweer, politie en ambulancedienst, opgeleid worden om na de openstelling de tunnel te kunnen beheren en om te kunnen handelen bij incidenten en calamiteiten. Daar hoort ook een uitgebreid trainings- en oefenprogramma bij. Ten slotte is er, voordat de tunnel en verdiepte ligging echt open mogen, een openstellingsvergunning nodig. Om deze procedure soepel te laten verlopen zijn de afgelopen maanden zeer regelmatig overleggen gevoerd met de verschillende betrokken partijen.

Fietsen en lopen door de tunnel

'Voorafgaand aan de openstelling voor het verkeer, krijgen geïnteresseerden nog de kans om een kijkje in de tunnel te nemen. Op 22 en 23 juni 2024 organiseert de provincie Zuid-Holland ter gelegenheid van deze belangrijke mijlpaal het unieke tweedaagse RijnlandRoute Festival waarin beleven en bewegen centraal staan', aldus de provincie. Meer informatie hierover volgt onder andere op de website www.rijnlandroute.nl.

De RijnlandRoute

Met de opening van dit deel van de RijnlandRoute zijn nu twee van de drie projecten open voor het verkeer. De N206 ir. G. Tjalmaweg is open sinds het voorjaar van 2023. Voor het derde deel, de Europaweg, loopt op dit moment de aanbestedingsprocedure.