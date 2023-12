'Vakantiepark Veluwse Hoevegaerde maakt een potje van de schoonmaak'

Vakantiepark Veluwse Hoevegaerde in Putten dupeert de schoonmakers op het park, door in zee te zijn gegaan een dubieus schoonmaakbedrijf: Optimaal Cleaning uit Nieuwegein.

Uit onderzoek van CNV Vakmensen blijkt dat de loonstrookjes van de schoonmakers structureel niet kloppen en dat pensioenpremies al jaren niet worden afgedragen. Zo krijgen de schoonmakers niet het juiste pensioen. ‘We eisen dat Optimaal Cleaning dit zo snel mogelijk in orde maakt en zich aan de cao houdt’, zegt Jan Kampherbeek, onderhandelaar van CNV Vakmensen. ‘En we stellen de Veluwse Hoevegaerde als opdrachtgever aansprakelijk, omdat ze na herhaald waarschuwen nog steeds geen verantwoordelijkheid nemen.’

De misstanden kwamen aan het licht nadat een CNV-team deze zomer een bezoek bracht aan Veluwse Hoevegaerde, een park met ruim 160 vakantiehuisjes, dat opereert onder de vlag van Roompot. Kampherbeek: ‘De werkdruk bij de schoonmakers was enorm, er was voortdurend te weinig personeel. Maar we kregen ook al snel signalen dat er veel meer aan de hand was.’

Optimaal Cleaning heeft bedrijfsvoering totaal niet op orde

Dat is wel gebleken. Uit de gesprekken met schoonmakers en controle van de loonstrookjes werd al snel duidelijk dat Optimaal Cleaning de bedrijfsvoering totaal niet op orde heeft. ‘Loonstrookjes voldoen niet aan de eisen, er ontbreken allerlei verplichte onderdelen. Pensioenpremies worden wel ingehouden, maar niet afgedragen aan het pensioenfonds. De schoonmakers missen dus pensioenopbouw. Schoonmakers die ziek zijn, worden onterecht gekort op hun salaris’, zegt Kampherbeek. ‘Kortom, Optimaal Cleaning houdt zich overduidelijk niet aan de cao. Dat geldt bijvoorbeeld ook de verplichte opleidingen voor schoonmakers. Natuurlijk hebben we het bedrijf daarop aangesproken, meerdere keren inmiddels. Maar het bedrijf werkt op geen enkele manier mee om de situatie te verbeteren. We hebben gevraagd om een onderzoek naar de hoge werkdruk. Geen enkele reactie daarop. In plaats daarvan zien we dat schoonmakers te maken krijgen met intimidatie, omdat het bedrijf wil achterhalen wie de vakbond hebben ingeschakeld.’

Veluwse Hoevegaerde geeft niet thuis

Intussen geeft ook het bestuur van Veluwse Hoevegaerde niet thuis. CNV Vakmensen heeft meerdere keren contact gezocht met het bestuur en hen gewezen op hun verantwoordelijkheid als opdrachtgever. Kampherbeek: ‘Het bestuur wijst alle verantwoordelijkheid af en doet voorkomen alsof ze een keurig schoonmaakbedrijf hebben ingeschakeld. Maar waarschijnlijk hebben ze vooral naar de prijs gekeken. Als ze hun huiswerk beter hadden gedaan, waren ze nooit bij dit schoonmaakbedrijf uitgekomen. Ook Roompot reageert nergens op en doet net alsof ze hier niks mee te maken hebben. Onzin, want de vlaggen van Roompot hangen prominent bij de ingang van het park.’

Zo snel mogelijk in orde maken

CNV Vakmensen heeft nu het bestuur van Veluwse Hoevegaerde als opdrachtgever aansprakelijk gesteld en eist op de kortst mogelijke termijn stevige maatregelen. ‘Zorg dat Optimaal Cleaning alles zo snel mogelijk in orde maakt en ga intussen op zoek naar een ander schoonmaakbedrijf dat wèl het beste voor heeft met de mensen. We mogen er toch vanuit gaan dat het bestuur ook graag wil dat de bungalows netjes worden schoongemaakt door schoonmakers die plezier hebben in hun werk en zich veilig voelen. Als er niet snel iets verandert, adviseren we de schoonmakers om ander werk te gaan zoeken. En dan gaan wij hen daarbij helpen.’

Klacht bij commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De bond heeft inmiddels ook een klacht ingediend bij de commissie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. ‘Optimaal Cleaning heeft zich aangesloten bij de code, maar het is duidelijk dat ze hier totaal niet aan voldoen. We willen dat ze van de lijst worden geschrapt.’