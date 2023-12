Gevangenis- en taakstraffen voor uitbuiten minderjarige meisjes

Het gebeurde allemaal in juni en juli 2020. Twee neven knapten een appartement op in Breda en zetten hier 2 tweepersoonsbedden neer. Drie jonge, kwetsbare meisjes werden kort na elkaar benaderd en overtuigd om seks te hebben tegen betaling. Eén van de verdachten regelde de seksafspraken, waarna de prostitutiewerkzaamheden in het appartement konden plaatsvinden. Twee slachtoffers hadden uiteindelijk een paar keer seks tegen betaling. Het derde slachtoffer, dat het nogal spannend vond, werd door de toenmalige vriendin van één van de neven gerustgesteld en overtuigd. Vervolgens had ook dit meisje één keer tegen betaling seks. Het geld dat de slachtoffers verdienden, werd in bijna alle gevallen geïnd door de neven.

In totaal stonden er 8 mensen terecht: 4 werden onder meer verdacht van (het medeplegen van of medeplichtig zijn aan) mensenhandel, 4 anderen van het hebben van seks tegen betaling met een minderjarige. Eén van de klanten werd vrijgesproken, omdat er geen bewijs was dat hij daadwerkelijk seks had met een van de meisjes.