Brandstichting in woning Nijhofflaan in Veenendaal

Die vrijdagochtend omstreeks 01.50 uur werden de bewoners van een woning aan de Nijhofflaan opgeschrikt door een brand. Toen de hulpdiensten ter plaatste kwamen, bleek dat bij de voordeur brand was ontstaan, waardoor ook veel rook vrijkwam die de woning introk. De bewoners moesten vanwege de rookontwikkeling tijdelijk hun huis uit, waarbij zij werden nagekeken door een ambulance. Drie personen moesten voor controle naar het ziekenhuis en konden na behandeling weer naar huis. Uit het 1e onderzoek blijkt dat er sprake is geweest van brandstichting. Er is forse schade aan het portaal en de voordeur ontstaan. Daarnaast is er ook brandschade in de hal en is er ook rookschade in de woning.



De recherche is een onderzoek gestart en kan daarbij de hulp van getuigen goed gebruiken.