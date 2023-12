Flinke loonsprong voor medewerkers tankstations

In een cao-resultaat spraken ze een loonsverhoging af van 10%. Omdat de jeugdschalen een extra boost krijgen, gaan sommige jongeren er zelfs 46% op vooruit. ‘Dit is echt een ongekende afspraak voor deze branche’, zegt CNV-onderhandelaar Gerard van Dijk. ‘Maar helemaal terecht. De mensen in deze cao zijn geen topverdieners. Zij voelden de inflatie de afgelopen twee jaar het hardst.’

Nachtvenster

Naast de loonafspraak is Van Dijk ook te spreken over enkele andere afspraken die zijn vastgelegd. Zo wordt het nachtvenster verruimd met één uur en gaat het in om 23.00 uur in plaats van 00.00 uur. De nachttoeslag gaat bovendien omhoog van 25% naar 30%. Verder wordt ook het generatiepact iets uitgebreid.

Niet alle wensen ingewilligd

Toch zijn er volgens Van Dijk ook wensen van de vakbonden blijven liggen, zoals eerder met pensioen kunnen, het generatiepact nog verder uitbreiden en het verhogen van de weekendtoeslag. ‘Dat hebben de werkgevers resoluut afgewezen.’ Al met al constateert de CNV-onderhandelaar dat er toch sprake is van een concrete beweging bij werkgevers. ‘We gaan nu aan onze leden vragen of dat voldoende is. Zij mogen er de komende periode over stemmen. Wij adviseren positief!’