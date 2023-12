FNV: Journalisten en rest medewerkers verwijzen eindbod cao Uitgeverijbedrijf naar het oud papier

Werknemers van uitgeverijen, vertegenwoordigd door FNV Media & Cultuur, hebben massaal hun ontevredenheid geuit over het recente eindbod van werkgevers met betrekking tot de cao Uitgeverijbedrijf.

FNV-peiling: 95 % wil een beter bod

Het bod was voorgelegd aan 12.000 werknemers in allerlei verschillende functies. In een FNV-peiling onder leden én niet-leden gaf 95 % van de stemmers aan dat het beter moet.

Bescheiden loonsverhoging van 2,6% gekregen

In de huidige tweejarige cao, die tot 31 december van dit jaar loopt, hebben werknemers in de uitgeverijsector, waaronder klantenservice, ICT, accountmanagers, vertegenwoordigers, drukkers, distributie, redacteuren, en journalisten, een bescheiden loonsverhoging van 2,6% ontvangen. Deze loonsverhoging valt in het niet bij de aanzienlijke koopkrachtval als gevolg van de recente hoge inflatie. Als gevolg van die inflatie komen zij aan het einde van het jaar inmiddels een maandsalaris tekort. Werknemers ervaren dat hun financiële belangen onvoldoende worden erkend en dat het eindbod niet tegemoetkomt aan hun behoeften.

Vervolgstappen bespreken

Op 7 december zullen vertegenwoordigers van FNV Media & Cultuur, samen met vakbonden CNV, de Unie en NVJ, samenkomen om de vervolgstappen te bespreken. Eerder heeft de NVJ al waarschuwingsacties ondernomen om de zorgen van de werknemers kracht bij te zetten. De redacties van onder andere NRC, Volkskrant, Trouw en Nu.nl verversten toen hun nieuwssites een uur lang niet. De NVJ beraadt zich nu, net als de andere bonden, op vervolgstappen.

Oproep om zorgen serieus te nemen

FNV Media & Cultuur roept werkgevers op om de zorgen van werknemers serieus te nemen en een constructieve dialoog aan te gaan om tot een verbeterd voorstel te komen dat recht doet aan de inzet en bijdragen van alle werknemers in de uitgeverijsector.