Man en vrouw overleden door koolmonoxide in woning in Rijnsburg

Zaterdag zijn aan de Brouwerstraat in Rijnsburg twee overleden personen aangetroffen in een woning.

Hoge concentratie CO in woning

'In de woning zelf werd een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Uit onderzoek is gebleken dat beide personen zijn overleden aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging', zo meldt de politie zaterdagavond.

Melding reanimatie

Agenten kregen zaterdag rond 12.15 uur een melding van een reanimatie. Een slachtoffer, een man, was door omstanders uit de woning gehaald. Toen de agenten aankwamen bij de woning was hij al overleden. Het slachtoffer is de 59-jarige bewoner van het pand.

Brandweer ingeschakeld

Gezien het directe vermoeden van een koolmonoxidevergiftiging werd ook meteen de brandweer ingeschakeld. Zij hebben in de woning een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. 'Nadat de brandweer de woning verder betrad werd ook in de woning een andere overleden persoon aangetroffen. Het tweede dodelijk slachtoffer betreft een vrouw. Haar identiteit moet nog worden achterhaald', aldus de politie. Later op de dag is vastgesteld dat beide personen zijn overleden aan de gevolgen van de koolmonoxidevergiftiging.

Verder onderzoek

De brandweer heeft ook in omliggende woningen metingen verricht en deze woningen gelucht. Na nieuwe metingen bleek het koolmonoxide (CO)-gevaar geweken. Het is nog onduidelijk hoe de hoge concentratie koolmonoxide is veroorzaakt, forensische specialisten doen daarom onderzoek.

Gevaar koolmonoxide

Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat bekend als een sluipmoordenaar. Als je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld elf personen door koolmonoxidevergiftiging. Nog eens honderdvijftig mensen belanden in het ziekenhuis.